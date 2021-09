सनी लियोनी ने अपने दिलकश अंदाज में कहा नमस्ते, फैंस- बोले सो क्यूट, वीडियो वायरल

नई दिल्ली: गूगल के टॉप सर्च टॉपिक में रह चुकी एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone) अक्सर अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करती है। उनका स्टाइलिश लुक और डिफरेंट अंदाज उनके फैंस को भी खूब पसंद आता है। अभी हाल ही में सनी ने गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) के दिन अपने पुरे परिवार के साथ गणेश भगवान की पूजा करते फोटो शेयर की थी। अब उन्होंने अपना एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया है। जिसमें में वो एथनिक लुक में अपने फैंस को खास दिलकश अंदाज में नमस्ते करती नजर आ रही हैं।

सनी लियोनी (Sunny Leone) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है। जिसमें आप सनी को पिंक कलर का खूबसूरत सा अनारकली सूट पहने हुए देख सकते हैं। जिसे पहने वो एक प्यारे से म्यूजिक पर झूमते हुए नजर आ रही हैं और अपने फैंस को नमस्ते कह रही हैं।सनी ने इस वीडियो को शेयर करने के साथ साकैप्शन में लिखा है 'Ometimes I get a piece of clothing that just makes me so happy to wear'।

वहीं, फैन्स भी उनका ये वीडियो देखकर उनकी खूबसूरती और उनके इस खास अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं। वीडियो देखकर एक फैंस ने लिखा है 'सो क्यूट'। वहीं, एक फैंस ने उन्हें 'सुपर्ब' बताया है। सनी का ये वीडियो शेयर होते ही सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा है।

बता दें कि जल्द सनी लियोनी आने वाले दिनों में आपको साउथ सिनेमा में दिखेंगी। वह तमिल फिल्म 'शीरो और 'वीरमादेवी', मलयालम फिल्म 'रंगीला' में नजर आएंगी। वहीं, सनी तेलुगू फिल्म 'कोका कोला' और 'हेलन' और कन्नड़ फिल्म 'कोटीगोब्बा 3' में भी नजर आएंगी। इसके लावा हिंदी फिल्म 'द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव' में स्पेशल सॉन्ग कर रही हैं।