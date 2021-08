पत्नी से जबरदस्ती बनाया गया शारीरिक संबंध नहीं है रेप, कोर्ट के फैसले पर फूटा तापसी पन्नू का गुस्सा, कहा- यही सुनना बाकी था

बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले एक्टर तापसी पन्नू अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है।वह अक्सर निडर होकर किसी भी मुद्दे पर अपनी बात खुल कर रखती है। चाहे वह किसी मुद्दा का समर्थन करना हो या फिर किसी बात के खिलाफ अपनी राय रखना हो, तापसी पन्नू हमेशा अपना पक्ष रखती है। वही हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी पर तापसी ने अपनी नाराजगी जताई है, जिसमें कोर्ट ने शादीशुदा पत्नी के साथ उसकी इच्छा के अगेंस्ट शारीरिक संबंध को रेप मानने से मना कर दिया है, जिस पर तापसी पन्नू का गुस्सा फूटा है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए तापसी पन्नू ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को शेयर करते हुए लिखा कि बस अब यही सुनना बाकी था।

वही बॉलीवुड की जानी-मानी सिंगर सोना मोहपात्रा ने भी इस फैसले को गलत बताया है। उन्होंने भी ट्वीट करते हुए इस फैसले पर गहरी नाराजगी जताई है। वह अपने ट्वीट में लिखती है कि इस स्टेटमेंट को पढ़कर जो बीमारी मैं महसूस कर रही हूं, वह किसी भी चीज से परे है।

The sickness I feel reading this #India , is beyond anything I can write here. 🤢🤢🤢 https://t.co/uUm7l9bzxM