Sushant Singh सुसाइड केस में CBI जांच को लेकर बिहार विधानसभा में हुआ हंगामा, Tejshwai Yadav ने की CBI जांच की मांग

नई दिल्ली। महज 34 साल की उम्र में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड ( Sushant Singh Rajput ) करना सबकी समझ से बाहर होता जा रहा है। उनके चाहने वाले आज भी सुशांत की मौत ( Sushant Singh Rajput Death ) के लिए आवाज़ उठाकर सीबीआई जांच की मांग ( People want CBI inquiry for him ) में जुटे हुए हैं। सुशांत केस में जहां पहले मुंबई पुलिस जांच पड़ताल में लगी थी। वहीं अब बिहार पुलिस भी आगे बढ़कर जांच ( Mumabi and Bihar police investigate Sushant suicide case ) में लगी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर अब यह मुद्दा बिहार विधानसभा में जा पहुंचा है। सुशांत के चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू ( Neeraj Kumar Bablu ) ने बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और सीबीआई जांच करने की अपील की। नीरज का साथ देने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ( Tejashwi yadav Support him ) भी आगे आए और सीबीआई जांच की मांग करने लगे। इस मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा में खूब हंगामा किया गया।

सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच ( Sushant Suicide case investigation ) करने मुंबई पहुंचे बिहार के आईपीएस बिनय तिवारी को जबदस्ती क्वारंटीन ( Bihar IPS Binaye Tiwari in qurantine pereiod ) करने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ( Bihar CM Nitish Kumar ) ने बयान जारी किया है। नीतिश कुमार ने कहा कि 'बिहार आईपीएस संग मुंबई में जो हुआ, यह बहुत गलत बात है। जो कुछ भी हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। हम बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार ( Nitish kumar to talk Maharashtra Government ) से बात करने की बात भी कही।' यही वजह थी कि बिहार बिधान सभा में तेजस्वी यादव ने जमकर सुशांत को लेकर सीबीआई जांच की मांग को लकर खूब हंगामा किया। वैसे बता दें पूरा देश ही यह चाहता है कि सीबीआई जांच ( People want CBI Investingation for Sushant ) हो असलियत सबके सामने आए। जिसके लिए सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है।

सुशांत सुसाइड केस मुंबई पुलिस पर ( Raise question on Mumbai Police investigation ) भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। बिहार सरकार के मंत्री जय सिंह ( Bihar Minister Jai Singh ) ने कहा था 'सुशांत की जांच में जुटे महाराष्ट्र सरकार का बर्ताव बिलकुल भी ठीक नहीं है।' यही नहीं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर इससे पहले बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ( Bihar Minister raise question on Mumbai police and maharashtra government ) भी सवाल खड़े कर चुके हैं। संजय झा ने आईपीएस बिनय तिवारी को क्वारंटीन करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि 'जब बिहार पुलिस के चार अधिकारी इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं और जब एक और अधिकारी को इस मामले के लिए भेजा जाता है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव करना बेहद ही शर्मनाक है। ऐसे में मुंबई पुलिस की जांच पर उठ रहे सवालों पर शक और भी गहरा होता जा रहा है। बहुत जल्द बिहार सरकार ( Bihar government will take a decision in this matter ) इस मामले पर बड़ा फैसला लेगी।'