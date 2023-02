'वैलेंटाइन डे पर गाय को लगाएं गले', केंद्र की इस सलाह के बाद उर्फी जावेद ने शेयर किया बीजेपी नेता का फनी वीडियो

Submitted by:

Cow Hug Day: भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने देश के युवाओं से अपील की है कि वे 14 फरवरी को 'काउ हग डे' के रूप में मनाएं। बोर्ड की इस बात को मंजूर करते हुए कुछ नेता गाय को गले लगाने भी पहुंच गए। मगर गाय को गले लगाने के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

Urfi Javed Tweet On Celebrate Cow Hug Day Instead Of Valentine's Day, shared BJP leader's video