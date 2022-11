उर्वशी ने अपनी पोस्ट पर ये क्या लिखा ... it was love at frost sight, love you snow much

उर्वशी ने कैप्शन दिया, 'is was love at frost sight, love you snow much '

ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में मॉडल-एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने 55 लाख रुपए मूल्य का चैनल कोको नीगे पहना। अपनी हालिया पोस्ट में उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर एक विंटेज चैनल बीनी कैप, जैकेट, धूप का चश्मा और एक क्रॉस-बॉडी बैग कैरी किया हुआ है।

तस्वीर में नजर आ रहीं इन एक्सेसरीज और आयटम्स की कुल कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। उर्वशी ने अपने आउटफिट को नेचुरल ब्लश मेकअप से पूरा किया। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए उर्वशी ने इसे कैप्शन दिया, 'it was love at frost sight, love you snow much ' उर्वशी की टीम का दावा है कि इंस्टाग्राम पर 58 मिलियन फॉलोवर्स के साथ, वह सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई अभिनेत्री हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो उर्वशी जल्द ही 'इंस्पेक्टर अविनाश' में रणदीप हुड्डा के साथ नजर आएंगी।

वह '365 डेज' के लीड एक्टर मिशेल मोरोन के साथ एक हॉलीवुड फिल्म में भी डेब्यू करने जा रही हैं, जिसे नेटफ्लिक्स और टॉमस मैंडेस बनाएंगे। इसका निर्देशन '365 डेज' के निर्देशक बारबरा बालोवास करेंगे।

इतना ही नहीं, उर्वशी शेक्सपियर के 'मर्चेंट ऑफ वेनिस' पर आधारित द्विभाषी थ्रिलर 'ब्लैक रोज' में भी मुख्य भूमिका निभाने जा रही हैं। साथ ही दक्षिण की सुपरहिट फिल्म 'थिरुट्टे पायले 2' के हिंदी रीमेक के साथ उर्वशी ने जियो स्टूडियो और टी-सीरीज के साथ तीन फिल्मों का अनुबंध भी किया है। उर्वशी अपने अगले अंतरराष्ट्रीय म्यूजिक वीडियो ग्लोबल सुपरस्टार जेसन डेरुलो के साथ भी नजर आएंगी। पढ़ना जारी रखे