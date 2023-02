मशहूर गायिका वाणी जयराम का निधन, इसी साल पद्म भूषण से हुई थीं सम्मानित

पद्म भूषण से सम्मानित दिग्गज गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया है। गायिका चेन्नई में अपने घर में मृत पाई गई हैं। उन्हें इसी साल पद्ध भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी अचानक हुई मौत से हर कोई हैरान है और इस समय म्यूजिक इंडस्ट्री में मातम पसर गया है।

Veteran playback singer Vani Jairam passes away at 77 in Chennai, Was honored with Padma Bhushan this year