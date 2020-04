अभिनेता एजाज खान अकसर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते है। एक बार फिर सोशल मीडिया पर उनके नाम की चर्चा हो रही है। इस बार वह अपने विवादित वीडियो को लेकर सुर्खियां बटोर रहे है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह बोल रहे है कि हर चीज के लिए मुस्लमान जिम्मेदार, कोरोना फैलाने में मुसलमान जिम्मेदार, इस वीडिया में उन्होंने मुसलमानों पर लगाए जा रहे आरोपों को साजिश बताया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडयो में उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उनकी इस वीडियो के चलते सोशल मीडिया पर लोग उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर अरेस्ट एजाज खान नंबर एक पर ट्रेंड कर रहा है।

Covid 19 is the 2nd most dangerous disease right now, stupidity still remains first. Arrest him as soon as possible.@MumbaiPolice#Areest_azaj#अरेस्ट_एजाज_खान pic.twitter.com/h0SpaVgW21