क्या आकाश अंबानी की शादी में हुई थी शाहरूख खान की बेइज्जती? ये है सच्चाई

मुंबई। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी और रसेल मेहता की बेटी श्लोका मेहता की शादी देश की सबसे बड़ी शादियों में से एक मानी जाती है। मार्च, 2019 को हुई ये शादी कई मायनों में यादगार है। फिल्म अभिनेता शाहरूख खान को चाहने वाले भी इस शादी इसलिए याद करते हैं कि इसमें उनके प्रिय अभिनेता ने हिस्सा लिया था। हालांकि इसी दौरान हुई एक घटना से नाराज भी रहे। आइए जानते हैं क्या थी इस नाराजगी की वजहः

ये दिखा वीडियो में

मार्च, 2019 में हुई इस शादी में बॉलीवुड के करीब-करीब सभी कलाकारों ने हिस्सा लिया। अधिकतर पूरे परिवार के साथ शादी अटैंड करने पहुंचे थे। इस शादी में बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन का परिवार, रजनीकांत का परिवार, आमिर खान और किरण राव, प्रियंका चोपड़ा परिवार के साथ, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, करिश्मा कपूर व कियारा आडवाणी सहित कई सेलेब्स नजर आए। शाहरूख खान भी सपत्नी पहुंचे। इस दौरान का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। इसमें सोशल मीडिया यूजर्स को लगा कि आकाश अंबानी ने शाहरूख खान को एक तरफ धकेल दिया और मां नीता अंबानी को डांस करने के लिए ले आए। इस पर शाहरूख खान मुस्कुरा दिए और आकाश और नीता अंबानी को बीच में डांस के लिए आने दिया।

The way #Bollywood sucks up to the #Ambani 's is so embarrassing and cringy...No self respect at all. #AmbaniWedding https://t.co/V7TGP3mBjI