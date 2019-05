जब कैटरीना कैफ ने जबरन उतरवाई दोस्त की जींस, अंडरवियर में ही लेनी पड़ी फिटिंग

फिल्म जगत में कैटरीना कैफ ( Kaitrina Kaif ) अपने स्टाइलिश कपड़ो के लिए जानी जाती हैं। अक्सर वह अपने फैशनबेल कपड़ो के लिए सोशल मीडिया पर डिमांड मे रहती हैं। हालांकि कभी कभार एक्ट्रेस की कपड़ों के प्रति ये दिवानगी पागलपन की दहलीज तक पहुंच जाती है।

हाल में कैटरीना कैफ, फैशन डिजाइनर अनाइता श्रॉफ अदजानिया ( Anaita Shroff Adajania ) के साथ नेहा धूपिया के चैट शो में पहुंची। इस शो का एक प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो से यह पता चलता है कि अगर कैटरीना को किसी का कपड़ा पसंद आ जाए तो वह उस उतरवाने से भी नहीं चुकती हैं।

अनाइता ने बताया, एक बार कैटरीना के यहां फिटिंग के लिए गई थीं। वहां पहुंचने के बाद कैटरीना ने उनसे कहा उन्हें उनकी जींस काफी पसंद आई है। जिसके बाद कैटरीना ने उनसे उनकी जींस उतरवा ली जिसके बाद अनाइता को बाकी बचा फिटिंग का काम अंडरवेयर में ही करना पड़ा। इस पूरी बातचीत के दौरान कैटरनी का एक्सप्रेशन देखने लायक है।

