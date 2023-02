लोगों ने घर जलाया और जिंदगी में आया नया मोड़, गूगल ने भी डूडल के जरिए इस एक्ट्रेस को दिया खास ट्रिब्यूट

Google Doodle Honored PK Rosy: दुनिया की पहली दलित एक्ट्रेस पीके रोजी, जिसे आज 120वीं बर्थ एनिवर्सरी पर गूगल ने डूडल बनाकर ट्रिब्यूट दिया है। भले ही आज उन्हें लोग ट्रिब्यूट दे रहे हों, मगर उस समय में उनके लिए हीरोइन बनना अपनी जिंदगी को जीते-जी नर्क जैसा साबित हुआ था।

Who Is Pk Rosy? Google Honoring First Malayalam Woman Actor Pk Rosy On Her Birth Anniversary, Know About Todays Google Doodle