हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची दो बहुए, सुरक्षा में लगी फोर्स, देखने के लिए उमड़ी भीड़

पहली दुल्हन नीलम उर्फ सुमन हैं, जो मुन्नालाल की बेटी हैं। वे नगला बल्लभ, अलीगंज विकासखंड, एटा की रहने वाली हैं। नीलम ने एमए और डीएलएड की पढ़ाई पूरी की है और वे परिवार की सबसे छोटी बेटी हैं। उनके पिता मुन्नालाल कासगंज जिले की पटियाली तहसील के बामिया प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं। नीलम का विवाह आशुतोष यादव से हुआ। आशुतोष एमबीए डिग्रीधारी हैं और कासगंज जिले की पटियाली तहसील के करणपुर गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता रामदास एक किसान हैं।