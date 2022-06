गोंडा से दिल्ली जा रही बस में भीषण आग लगने से यात्रियों ने खिड़की से कूदकर बचाई जान

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के उसराहार इलाके मे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर गोंडा से दिल्ली जा रही प्राइवेट एयर कंडीशन बस मे भीषण आग लगने से हडंकप मच गया. आग लगने के कारणो के बारे मे ऐसा बताया गया है कि शार्ट सर्किट के चलते आग लगने की घटना घटी है. इटावा के एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने आज यहॉ यह जानकारी दी ।

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 135 पर रात दो बजे के आसपास लगने की ब समे आग लगने की घटना है । 120 सवारियां लेकर दौड़ रही प्राइवेट एयर कंडीशन बस शुक्रवार की रात दो बजे आग लगने से जल गई। बस में आग लगते ही सवारियों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस एवं यूपीडा की सुरक्षा टीम ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया। बस गोंडा से सवारियां लेकर दिल्ली जा रही थी।

Fire in Etawah Bus on Agra Express way