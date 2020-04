अखिलेश यादव की सरकार को पेशकश, कहा- तैयार हैं तो सपाई घर-घर पहुंचाएंगे साइकिल से राशन

लखनऊ. लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती गरीबों को राशन पहुंचाने की हैं। सरकार ने इधर तमाम उपाए किए व निर्देश दिए हैं। तो वहीं अन्य राजनीतिक दल भी मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार के सामने एक पेशकश की है। उन्होंने खुद कहा है कि यदि सरकार इस कठिन दौर में राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखने के लिए तैयार है, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साइकिल चलाकर गांवों में भोजन व दवा वितरित करने में उनकी मदद कर सकते हैं। इससे खासकर उन बच्चों को मदद मिलेगी जो अपने दैनिक पोषण के लिए मिड-डे पर निर्भर रहते हैं। हम इसके लिए तैयार हैं।

इससे पूर्व उन्होंने ट्वीट कर गुरुवार को कहा कि जो बच्चे मिड-डे मील में पौष्टिक आहार पा रहे थे, उनके लिए सरकार इस कोरोनाकाल में घरों तक भोजन पहुँचाने की व्यवस्था तत्काल करे। खाद्य सामग्री को लेकर सरकार की तरफ से यह स्पष्टीकरण आना चाहिए कि अभी उसके पास कितने और दिनों का भंडारण है, जिससे लोग अनावश्यक संग्रहण से बचें। गेहूँ से आटा बनाने का काम तुरंत युद्ध स्तर पर करने हेतु इससे संबंधित औद्योगिक इकाइयों को तत्काल शुरू करना चाहिए। अखिलेश ने जनता से संयम की अपील है।

वहीं बुधवार को कोरोना से वीवीआईपी जिले गोरखपुर में हुई 25 साल के युवक की मौत की घटना को अत्यंत दुखद बताया। उन्होंने इसे चिंताजनक बताया और गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ने वाले बस्ती जिले के निवासी युवक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

If the govt is willing to put aside political differences in these difficult times, Samajwadi Party workers can lend a helping hand using cycles to distribute food to the villages, especially to children who rely heavily on mid-day-meals for their daily nutrition. We are ready!