चंबल में आयुर्वेद पर्यटन और 5 नदियों से जुड़े 'सैंड बाथ' की 17 जुलाई से होगी शुरुआत

दुनिया के एक मात्र पांच नदियों के संगम पंचनद बेहतर बदलाव को करवट ले रहा । चंबल क्षेत्र में अब आर्युर्वेद पर्यटन की शुरूआत होने जा रही है। पांच नदियों का संगम स्थल पचनद पर उत्तर प्रदेश का पहला आयुर्वेद पर्यटन केन्द्र खुलने जा रहा है। यहां योग और आयुर्वेद उपचार के साथ ठंडे और गर्म रेत से स्नान की भी व्यवस्था होगी। इसके लिए विशेषज्ञ टीम तैयार की गई है।

आयुर्वेद पर्यटन की विधिवत प्रारंभ चंबल यमुना के संगम पर औरैया जिले में जुहिखा और तातारपुर गांव के बीच में फैले विशाल रेत के मैदान में 17 जुलाई को होगा। चंबल के बीहड़ों की सकारात्मक पहचान और बेहतर पर्यटन क्षेत्र की छवि बनाने के लिए चंबल फाउंडेशन लंबे समय से बीहड़ में बदलाव की मुहिम चलाए हुए है। इसी की कड़ी में अब इटावा, औरैया और जालौन जिले की सीमा पर स्थित पांच नदियों के संगम पर आयुर्वेद पर्यटन की विधिवत शुरुआत की पहल की है।

Sand bath in etawah chambal will start soon symbolic photo