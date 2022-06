इटावा में बाइक सवार पिता और पुत्र की सड़क हादसे मे मौत

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बाइक सवार पिता और मासूम बेटे की सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। जिससे पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है। पुलिस ने पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है।

उत्तर प्रदेश क्रे इटावा जिले के जसवंतनगर इलाके मे कानपुर-आगरा हाईवे पर मलाजनी के पास कार ने बाइक और पैदल राहगीर को टक्कर मार दी जिससे हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत हो गई जब कि कार चालक व राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रो के अनुसार डुढ़हा गांव निवासी गोपाल सिंह (28) पुत्र मानसिंह रविवार को बाइक से मलाजनी के पास से धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। उनके साथ पांच वर्षीय बेटा रिषु भी था। दोपहर दो बजे हाईवे पार करते समय आगरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार बाइक में टक्कर मारते हुए डिवाइडर पर चढ़ गई।

सड़क पार कर रहे मैनपुरी जिले के नवाटेढ़ा गांव निवासी सेवादार मुकेश पुत्र कालीचरण भी कार की चपेट में आ गए। हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र के अलावा कार फिरोजाबाद निवासी कार चालक अनुज कुमार (22) पुत्र बबलू और मुकेश घायल हो गए।

File Photo of Dead Boy in Road Accident in Etawah