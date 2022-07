बुंदेलखंड Express Way: चीफ़ सेक्रेटरी, ACS अवनीश अवस्थी के साथ DGP का हेलिकॉप्टर से निरीक्षण

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की प्रगति समीक्षा करने शनिवार को यूपी के सभी बड़े अधिकारी पहुंचे। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और डीजीपी देवेंद्र चौहान ने पंद्रह किलोमीटर तक हवाई निरीक्षण किया।

यूपी के बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ने के लिए चित्रकूट से लेकर इटावा तक बने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे लोकापर्ण 16 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे। इसके पहले पीएम मोदी को इसी लोकार्पण के लिए 12 जुलाई को आना था। लेकिन एक्सप्रेस वे के अधूरे निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आपत्ति जताई गई थी। जिसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे लोकार्पण को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से 16 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। शनिवार की सुबह मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, पुलिस महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने हवाई सर्वेक्षण किया।

UP Chief Secretary, ACS Avanish Awasthi and DGP Visit to Bundelkhand Express Way