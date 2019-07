टोल प्लाजा पर गुंडई के मामले में बीजेपी सांसद पर मुकदमा दर्ज, रामशंकर कठेरिया ने दी सफाई, देखें घटना का CCTV फुटेज

इटावा. आगरा के इनर रिंग रोड पर रहनकला टोल पर कर्मियों की पिटाई के मामले में इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया (BJP MP ram shankar katheria) और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। टोल प्‍लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कठेरिया टोलकर्मी को थप्‍पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। शनिवार को इटावा सफारी पार्क में पौधरोपण के बाद पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने कहा कि टोल से पचास मीटर आगे लखनऊ रोड पर टोल कर्मियों ने मेरी और सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी को रोक लिया। सुरक्षाकर्मी जैसे ही बाहर निकले टोलकर्मियों ने मारपीट शुरू कर दी। बचाव में सुरक्षा कर्मियों को हवाई फायर करना पड़ा।

सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थक बीती रात आगरा इनर रिंग रोड स्थित रहनकला टोल से पार होकर इटावा आ रहे थे, जहां पर गाड़ी निकलने के विवाद को लेकर भाजपा सासंद पर अपने समर्थकों से टोल कर्मियों को पिटवाने का आरोप है। सीसीटीवी में सांसद समर्थक फायरिंग करते हुए भी नजर आए। इस दौरान खुद सांसद रामशंकर कठेरिया हाथों में डंडा लिए हुए नजर आये।

मिली जानकारी के मुताबिक, सांसद रामशंकर कठेरिया चार लग्जरी गाड़ी व एक बस के काफिला के साथ दिल्ली से इटावा जा रहे थे। टोलकर्मी ने उनकी गाड़ी को छोड़कर अन्य गाडिय़ों का टोल टैक्स मांगा तो उसको काफी पीटा गया। टोल पर बाउंसरों ने जब इसका विरोध किया तो सांसद के सुरक्षाकर्मी ने वहां खुलेआम फायरिंग की। यह सारा मामला वहां पर सीसीटीवी में कैद हो गया है। इस दौरान सांसद कठेरिया खुद भी गाड़ी से उतरकर टोलकर्मियों से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के बाद टोल मालिक ने थाना एत्मादपुर में शिकायत की है।

पुलिस का बयान

एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि टोलकर्मियों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टोलकर्मियों का मेडिकल कराया जा रहा है। साथ ही जो वीडियो उनके द्वारा उपलब्‍ध कराया गया है उसकी समीक्षा की जा रही है। जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

विवादों से रहा है पुराना नाता

मारपीट की इस घटना में चार टोलकर्मी के साथ एक बाउंसर भी घायल है। रामशंकर कठेरिया (BJP MP ram shankar katheria) इससे पहले आगरा से दो बार सांसद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह कोई पहली घटना है, सांसद कठेरिया का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी इटावा लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भरथना क्षेत्र में दरोगा से मारपीट कर चर्चा में आये थे।

BJP MP RS Katheria: My security did not attack toll plaza employees, they first attacked my ppl. Toll employees did not know other cars were part of my convoy, they thought some other car is slipping through behind mine. My security guard only fired in self defence. pic.twitter.com/sANO2i6JWl