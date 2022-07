इटावा में बुंदलेखंड एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा चंबल एक्सप्रेस-वे, 8800 करोड़ है लागत

Bundelkhand - Chambal Express-Way: अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस से चंबल एक्प्रेस-वे को जोड़ा जाएगा। इसकी लागत करीब 8800 करोड़ आएगी।

कोटा से इटावा तक बनने वाला चंबल एक्सप्रेस वे अब नगरिया सरावा तक बनेगा। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से भी नगरिया सरावा गांव में ही मिलेगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी मंजूरी दे दी है। नगरिया सरावा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया का गांव है।

Chambal Expressway connected with Bundlekhand Expressway costing of 8800 crores in Etawah