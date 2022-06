बीहड़ में 24 साल से फरार डाकू गिरफ्तार, सरकार ने रखा था 50 हज़ार का इनाम

उत्तर प्रदेश में औरैया जिले के अयाना पुलिस ने 24 सालो से फरार चल रहे. 50 हजार रूपए के इनामी डाकू को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार डाकू लालाराम गिरोह को मुख्य सदस्य था जो कि भेष बदलकर साधु बन कर जिंदगी जी रहा था।

औरैया पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने रविवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर औरैया व अयाना पुलिस ने लालाराम गिरोह के मुख्य सदस्य,24 वर्षो से फरार 50 हजार रूपए के घोषित ईनामियां मोस्टवांटेड छेदा सिंह उर्फ छिद्दा निवासी भासौन को उसके घर से गिरफ्तार किया है। इस डाकू पर साल 2015 में 50000 का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार डाकू के पास से बृजमोहन दास पुत्र राम बालक दास के नाम से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड तथा राशन कार्ड भी बरामद हुए है।

File Photo of Etawah Dakoo Arrested by UP Police