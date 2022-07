आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खराब बस से DCM की टक्कर, 3 की मौत, 2 घायल

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के ऊसराहार इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 123 किलोमीटर पर मंगलवार को हुए हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो घायल हुए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया है।

मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ ने इस हादसे पर शोक जताया है। हादसे की सूचना मिलने पर डीएम अवनीश राय और एस एस पी जयप्रकाश सिंह मौके घायलों का हाल लेने के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी गए हुए है।

