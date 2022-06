इटावा में अग्निपथ योजना पर जिला प्रशासन और पुलिस दूर करेंगे युवाओ का भ्रम

अग्निपथ योजना का ऐलान होते हुए देश भर मे मुखर विरोध शुरू हो गया है। इसी कारण पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस योजना को लेकर लोगो को समझाने मे जुट गया है।

जिलाधिकारी अवनीश राय ने भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित अग्निपथ योजना को लेकर फैली भ्रान्तियों को दूर करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में पूर्व सैनिक बन्धु के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों से अपील की है कि, अग्निपथ योजना से सम्बन्धित किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे और नही किसी भी प्रकार के शोसल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से प्राप्त अफवाह को आगे बढायें। यदि कोई एैसी सूचना प्राप्त होती है तो उसे प्रशासन के संज्ञान में आवश्य लायें। जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

Etawah Admin and SSP During meeting on Agneepath