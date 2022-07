थाने के टॉयलेट में रखी आंबेडकर मूर्ति का वीडियो वायरल, इटावा में  दरोगा समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित

UP News: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले बड़ा ही शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक थाने में डॉ आंबेडकर की तस्वीर टॉयलेट में रखी नजर आई।

डॉ.भीमराव आंबेडकर की मूर्ति को लेकर वायरल एक वीडियो से बवाल मचा है। वीडियो में मूर्ति जिले के चौबिया थाने के टायलेट में रखी दिखाई दे रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया है। आनन फानन अधिकारियों ने संबंधित थाने के एक दरोगा व दो सिपाहियों को निलंबित करते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

Dr Ambedkar statue kept in toilet of police station in Etawah video gone viral 3 policemen suspended