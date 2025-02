इटावा क्राइम: ऑटो में चोरी, महिला सहित दो गिरफ्तार, स्टंट करने वाले दो बाइक पर 34 हजार रुपए का जुर्माना

Theft in auto, two arrested, heavy fine two bike doing stunts इटावा पुलिस में स्टंट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दो बाइक पर भारी जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही ऑटो में बैठी सवारियों के बैग से चोरी करने वाले दो को गिरफ्तार किया है। जो राजस्थान के रहने वाले हैं। ‌

इटावा•Feb 23, 2025 / 10:48 pm• Narendra Awasthi

Theft in auto, two arrested, heavy fine two bike doing stunts इटावा में स्टंट करने का मामला सामने आया है। जिसने दो मोटरसाइकिलों परिचालक खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। बिना हैंडल पकड़े गाड़ी चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई एक्शन चलती गाड़ी में दे रहे हैं। इटावा पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दो मोटरसाइकिलों के खिलाफ एमबी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की है। जिन पर 34000 का जुर्माना भी किया गया है। एक अन्य मामले में फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस और बसरेहर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें एक महिला शामिल है। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त ई रिक्शा में बैठी सवारी के बाग से आभूषण नगदी चोरी कर लेते थे। ‌ जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।