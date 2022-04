डरा धमका कर शादी करने के दबाव बनाने वाले की हत्या करने वाले बाप बेटी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के इटावा में डरा धमका कर शादी करने का दबाव बनाने वाले युवक की हत्या करने वाले बाप बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया।

उत्तर प्रदेश के इटावा में डरा धमका कर शादी करने का दबाव बनाने वाले युवक की हत्या करने वाले बाप बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया। इटावा के एसपी सिटी कपिल देव सिंह ने बताया कि फ्रेंड्स कॉलोनी में 17 अप्रैल को हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए पिता पुत्री को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जिस शख्स की हत्या की गई वह गिरफ्तार की गई लडकी से जबरन से शादी करना चाहता था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेंड्स कालोनी पुलिस टीम युवक की हत्या में करने वाले पिता पुत्री को एक लोहे की रॉड सहित गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान के अन्दर से 17 अप्रैल को सोनेलाल की हत्या कर दी गई थी इस मामले में पुलिस ने पड़ताल करते हुए सर्वेश शाक्य और उसकी बेटी शिल्पी कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

father Daughter Arrested for killing one who threatened to marry