दबंगो से परेशान लड़की विधवा मॉ के साथ भूख हडताल पर बैठी, इटावा पुलिस भी नहीं दे रही साथ

उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस पर इस समय असंवेदनशील होने के आरोप लगातार लग रहे हैं। जिसमें ललितपुर के बाद इटावा की घटना अभी अब जुड़ गई है।

उत्तर प्रदेश के इटावा में योगीराज में दबंगों की दबंगई कम नही हो रही । अपनी जमीन को बचाने के लिए युवती और उसकी विधवा मॉ भूखहड़ताल पर बैठ गयी है । दबंगो के कब्जे से अपनी दुकान को मुक्त कराने के लिए एक महिला और उसकी बेटी कचहरी में बरगद पेड़ के भूख हड़ताल पर बैठ गयी है। महिला और युवती का आरोप है कि पुलिस और प्रसाशन कोई सुनवाई नही कर रहा है।

इटावा जिले के फ्रैंड्स कालोनी इलाके के अशोकनगर मुहाल में विधवा महिला की बेशकीमती दुकान पर कब्जा कर परिजनों ने मुसीबत खड़ी कर दी है।

