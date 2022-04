दूसरी जाति में शाादी से प्रेमिका ने किया इन्कार, प्रेमी ने गोली मारकर उड़ाई खोपड़ी, फिर..

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के भरथना थाना क्षेत्र के अंतर्गत रपतपुरा गांव के पास एक प्रेमी जोड़े का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है।

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में गैर बिरादरी के होने के कारण शादी मे आ रही बाधा के चलते दोनो ने गोली मार कर जान दे दी। मौके के हालात ऐसा बता रहे है कि प्रेमी में पहले प्रियंका की गोली मारकर हत्या की और उसके बाद खुद भी गोली मारकर के जान दे दी है। नहर किनारे मिले शवो को देखने के लिए बड़ी तादात में इलाकाई लोग जुट गए है। इटावा के एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने आज यहॉ एक पत्रकार वार्ता मे यह जानकारी दी ।

Symbolic Photo of Murder to Girl Friend in Etawah By Her Boyfriend