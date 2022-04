Court के अंदर से जज का पर्स चोरी, 15 हज़ार लेकर फरार, पुलिस अफसरो के होश उड़े

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले मे सिविल लाइन इलाके मे स्थित जिला अदालत परिसर मे महिला जज की कोर्ट से 15 हजार रूपये की चोरी हो गई । इस चोरी की वारदात से पुलिस अफसरो के होश उडे हुए है ।

इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने अदालत से चोरी से वारदात की पुष्टि करते हुए आज यहॉ बताया कि महिला जज के पर्स से 15000 रूपये की चोरी किये जाने के मामले मे अज्ञात व्यक्ति पर चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है । मामले की गहनता से विवेचना की जा रही है। इटावा के जिला न्यायालय परिसर में एडीजे द्वितीय कल्पना सिंह अपने चैेबर में विभिन्न मामलों की सुनवाई कर रही थी। भरी अदालत में जहां बड़ी संख्या में वकील और अन्य लोग मौजूद थे, ऐसे में जज साहिबा का पर्स भी नज़दीक में रखा हुआ था। तभी किसी ने उनके पर्स से हाथ साफ करते हुए 15 हजार रुपए पार कर दिए। कुछ देर बाद जब एडीजे द्वितीय कल्पना सिंह ने सामान लेने के लिए पर्स उठाया तो उसमें रखे 15 हजार रुपए गायब मिले जिसे देखकर वह दंग रह गईं ।

