इटावा में प्रेमी प्रेमिका नहीं बन सके हमसफर, Hum Safar एक्सप्रेस के आगे कूदे

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक लड़की और लड़के को प्रेम हो गया। जिसके बाद कसमें खाई और एक-दूसरे को हमसफर बनाने का फैसला कर लिया। जब ये बात समाज में आई तो बदनामी और घर वालों के डर से दोनों ने एक साथ मरने का दर्दनाक फैसला लिया, दोनों ने स्टेशन के पास पहुँचकर तेजी से आ रही हमसफर एक्सप्रेस के सामने छलांग लगा दी।

उत्तर प्रदेश के इटावा में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर रामनगर रेलवे फाटक के पास हमसफर ट्रेन के आगे कूदकर प्रेमी युगल जोड़े ने खुदकुशी कर ली है। दोनों की शिनाख्त शाम को हो सकी है। रेलवे जंक्शन स्टेशन के नजदीक स्थित राम नगर फाटक के पास आत्महत्या की है। राजकीय रेलवे पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया जहां शिनाख्त होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए दोनों शव भेंजे गए है। मंगलवार की सुबह एक प्रेमी युगल जोड़े ने कानपुर से दिल्ली की ओर जा रही सुपर फास्ट हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है।

