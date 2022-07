'सास' को याद कर रो पड़ी 'डिम्पल यादव, मुलायम सिंह के घर पहुँचते ही बना ऐसा माहौल

समाजवादी पार्टी के संरक्षक एंव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का बीमारी के चलते गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन की खबर सामने आने पर नेताजी के पैतृक गांव सैफई शोक में डूब गई है। वहीं साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर लखनऊ स्थित उनके आवास लाया गया। जहां पर उनकी बड़ी बहू डिम्पल यादव भी पहुंची। डिम्पल यादव वहाँ कुछ देर बैठी रहीं, फिर अचानक से ही उनके आँसू निकलने लगे। अपनी सास को लेकर डिम्पल बहुत भावुक दिखीं।

लखनऊ स्थित मुलायम सिंह के आवास पर डिम्पल यादव घर परिवार की सभी महिलाओं के साथ बैठी नज़र आई। उनके पीछे शिवपाल यादव की पत्नी भी बैठी रहीं। चचिया सास के साथ बैठी डिम्पल यादव साधना गुप्ता को याद करते हुए पूरे टाइम रोटी रहीं। लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए अपने बेटे प्रतीक और पुत्र वधू अपर्णा बिष्ट के साथ पहुंचती रही है। साधना गुप्ता जब भी सैफई आई तब नेता जी मुलायम सिंह यादव उनके साथ रहे है। 4 दिंबसर 2011 में साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव एवं अपर्णा यादव की शादी सैफई में मुलायम परिवार के बीच संपन्न हुई थी। अप्रैल 2014 में नेताजी मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के निधन के समय परिवार के सदस्यों के बीच भी मौजूद रही थी।

