सपा से मुस्लिमों का 'मोह भंग.. फिर मुलायम सिंह को लाने पर मजबूर हुए अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी शिकस्त खाती आ रही समाजवादी पार्टी के यादव मुस्लिम समीकरण में से मुस्लिम कुनबा अब बिखरने लगा है। पार्टी के तमाम नेता सपा मुखिया अखिलेश यादव की वर्किंग पर सवाल खड़ा कर इस्तीफ़ा देने लगे हैं। तो कुछ नेता अन्य दलों में जाने की कवायद में जुटे हैं। वही दूसरी तरफ पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक में अखिलेश यादव की राजनीतिक सूझबूझ पर सवाल खड़ा करते हुए कई मुस्लिम नेता अपनी पोजिशनिंग करने लगे हैं।

समाजवादी पार्टी से सीनियर मुस्लिम नेताओं ने अखिलेश यादव पर ही मुस्लिमों की आवाज ना उठाने का आरोप तक लगा चुके हैं। पार्टी में मुस्लिम नेताओं की इस नाराजगी का संज्ञान लेते हुए अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को आगे ला कर नाराज नेताओं को मनाने का दांव चला है, लेकिन अखिलेश यादव से खफा नेताओं का रुख अभी बदला नहीं है।

File Photo of Mulayam Singh Yadav and Akhilesh Yadav after Muslim Leader Revolt in SP