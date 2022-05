BJP की पूर्व MLA सावित्री कठेरिया बेटे धर्मेंद्र और पुत्रवधू ममता के खिलाफ NBW जारी

उत्तर प्रदेश के इटावा में एक अपर जिला जज ने भर्थना की पूर्व भाजपा एमएलए श्रीमती सावित्री कठेरिया समेत परिवार के तीन लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।

Published: May 12, 2022 06:12:52 am

10 मई को अपर जिला जज एफएसी शीरीन जैदी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया। अपर जिला जज एफएसी शीरीन जैदी ने शिकायतकर्ता पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक श्रीमती सावित्री कठेरिया, उनके बेटे धर्मेंद्र और पुत्रवधू ममता उर्फ गीता के खिलाफ़ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कर 25 मई को अदालत में पेश होने का निर्देश जारी किया है।

NBW Issued by Court in Etawah Against BJP former MLA