अब गायब मिले शिक्षक या पढ़ाई में लापरवाही तो सीधे इस नंबर पर स्कूल की करिए शिकायत

School News: अब यदि स्कूलों में किसी तरह की लापरवाही हो रही है या शिक्षक ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं तो सीधे बेसिक शिक्षा विभाग में कॉल करके शिकायत करे।

बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों की व्यवस्थाएं सुधारने में अब अभिभावकों का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ ही अभिभावक एक टोलफ्री नम्बर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। सुबह साढ़े सात बजे से शाम साढ़े पांच बजे यह नंबर काम करेगा। यह नंबर स्कूलों की दीवारों पर लिखा जाएगा, जिससे उस नंबर पर फोन करके शिकायत की जा सके। इस पर आने वाली शिकायतों की बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी जांच करेंगे।

Now negligence of schools or complain about studies directly Complaint on these numbers