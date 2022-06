बुंदेलखंड Express Way: 14 हज़ार करोड़ से बने 296 KM लंबे एक्सप्रेस वे की शुरुआत करेगी सीएम Yogi और PM मोदी की जोड़ी

बुंदेलखंड Express Way: 14 हज़ार करोड़ से बने 296 KM लंबे एक्सप्रेस वे की शुरुआत करेगी सीएम Yogi और PM मोदी की जोड़ी

उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अब बनकर तैयार है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में इसे पीएम मोदी और सीएम योगी इसे जनता को सौपेंगे। 296 किलो मीटर लंबे Bundelkhand Express Way का लोकार्पण करने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसे बनाने में 14 हज़ार करोड़ से ज्यादा के खर्च से बनने वाले इस एक्स्प्रेस वे को जल्द ही जनता के लिए खोल दिया जाएगा। जिससे यहाँ पर बेरोजगारी कुछ कम होगी। इससे आसपास के 8 जिलों को सीधे बाज़ार मिलेगा।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माने जाने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण की स्थलीय समीक्षा करने के लिए यूपीडा के कार्यपालक अधिकारी और राज्य अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी शनिवार को इटावा पहुंचें उनके साथ कानपुर जोन के एडीजी भानु भाष्कर भी थे । यूपीडा के कार्यपालक अधिकारी और राज्य के अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने दावा किया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण 97 फीसदी पूरा हो चुका है बाकी काम 4 जुलाई तक पूरा करने को निर्देश संबधित विभाग के अधिकारियो को दे दिये गये है । यूपीडा के कार्यपालक अधिकारी और राज्य के अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने दावा किया है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलेंदखंड एक्सप्रेस वे को देश को समर्पित कर देगे । इसी कडी मे लगातार एक्सप्रेस वे के निर्माण की समीक्षा की जा रही है । उन्होने बताया कि एक्सप्रेस वे का निर्माण 97 फीसदी पूरा हो चुका है बाकी काम को 4 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश संबधित विभाग के अधिकारियो को दे दिये गये है।

IAS Awanish Awasthi During Visit to Bundelkhand Epxress Way