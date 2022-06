इटावा में साप्ताहिक बाजार बंदी को लेकर व्यापारी संगठन में विद्रोह, DM का आदेश बदलवाने मे जुटे

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में व्यापारी संगठन अब डीएम के साप्ताहिक बंदी के आदेश को भी मानने से इंकार कर रहे हैं। सभी व्यापारियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले मे साप्ताहिक बाजार बंदी को लेकर व्यापारी संगठन आमने सामने आ गये है । एक गुट रविवार को बाजारी बंदी चाहता है जब कि एक गुट मंगलवार को बाजार बंदी के पक्ष मे है । असल मे इटावा की जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति सिंह को अपने आदेश के क्रम मे इटावा शहर को रविवार के बजाय मंगलवार को साप्ताहिक बंदी सुनिश्चित कर दी । इसके साथ ही भर्थना और जसवंतनगर को मंगलवार को साप्ताहिक बंदी कर दी गई । अपने आदेश मे डीएम ने इस बात का ध्यान रखा है कि, जहॉ पर नगर पालिका परिषद का क्षेत्र है जैसे इटावा,भर्थना और जसवंतनगर मे साप्ताहिक बंदी मंगलवार ,टाउन एरिया इकदिल,लखना और बकेवर क्षेत्रा मे शुक्रवार जब कि बसरेहर और महेवा बाजार को शनिवार को बंद करना सुनिश्चित किया है।

Symbolic Photo of Etawah Business mans and Merchant against DM