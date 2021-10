तीर्थयात्रा पर रिश्तेदार और उसके रिश्तेदार के मिले कंकाल

Skeleton of Two People found afre 27 Days otn Their Being Missing- उत्तर प्रदेश के इटावा में बाईपास के समीप पड़राया वाले हनुमान मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पर पुलिस को झाड़ियों में दो लोगों के कंकाल मिले। यह कंकाल बहनोई और उसकी रिश्तेदार के थे।