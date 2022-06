इटावा में सपा ब्लाक प्रमुख के गैंगस्टर पति मकान जब्त

उत्तर प्रदेश में इटावा में जहां समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता पर पुलिस कार्यवाई से डरती थी वहीं अब योगी आदित्यनाथ के राज में पुलिस उन्हीं नेताओं की संपत्ति सीज़ करते हुए बुलडोजर चला रही है।

उत्तर प्रदेश के इटावा जिने के चकरनगर मे समाजवादी पार्टी की ब्लाक प्रमुख सुनीता देवी के पति शिवकिशोर यादव के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवााही के तहत आवासीय मकान को ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी करते हुए जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस ने सोमवार की है। इटावा के एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने आज यहॉ यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि इटावा पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप कारित कर धन एवं संपत्ति अर्जित करने वाले शिवकिशोर यादव के विरुद्ध 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए लगभग 14 लाख 95000 रुपये की संपत्ति जब्त की गई ।

File Photo of Ypgi Adityanath police on gangster in etawah