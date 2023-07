Flood In UP: 14 जिले और 400 से ज्यादा गांव हैं बाढ़ से प्रभावित, भयंकर बढ़ते जलस्तर के बीच जानिए अपने जिले का हाल

Flood In UP: 14 जिले और 400 से ज्यादा गांव हैं बाढ़ से प्रभावित, भयंकर बढ़ते जलस्तर के बीच जानिए अपने जिले का हाल

इटावाPublished: Jul 20, 2023 03:12:07 pm Submitted by: Prateek Pandey

Flood In UP: उत्‍तर प्रदेश के 75 ज‍िलों में से 14 ज‍िलों के 400 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है। कई गावों की फसल बाढ़ के पानी में ढूब गई है। इटावा औरैया में सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूबने से क‍िसानों के माथे पर च‍िंता की लकीरें मंडरा रही हैं। ऐसे में गंगा यमुना का बढ़ता जलस्‍तर और संकट पैदा कर रहा है।

Flood In UP: यूपी में बाढ़ से 406 गांव प्रभाव‍ित

प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 14 जिलों के 400 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों में लगभग 40,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 1.1 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा 8.6 मिलीमीटर के सापेक्ष 12.8 प्रतिशत है।

इस प्रकार प्रदेश में पहली जून से अब तक 260.5 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा 256.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 102 प्रतिशत है। राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया कि वर्षा से प्रभावित जिलों में बचाव व राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 11, एसडीआरएफ की सात तथा पीएसी की आठ समेत कुल 26 टीमें कार्यरत हैं।