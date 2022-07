उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में अचानक से स्टेशन पर एंबुलेंस का पहुंचना और राजधानी एक्सप्रेस का इमरजेंसी में रुकना सबके लिए बड़ी चौकाने वाली बात रही। लेकिन अधिकारियों की तत्काल कार्यवाई करने के एक बच्ची को सुरक्षित हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जो ट्रेन में अचानक से बीमार पड़ गई थी।

इटावा में राजधानी एक्सप्रेस में बीमार एक बच्चे को इटावा जंक्शन पर उतारा गया और रेलवे अधिकारियों व स्टाफ के द्वारा उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेलवे अधिकारियों के द्वारा लगातार बीमार बच्चे के संबंध में जानकारी की जाती रही। गाड़ी संख्या 12453 अब रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के बी-6 कोच में रांची के रहने वाले भूपेंद्र सिंह अपनी पत्नी पुष्पा व ढाई साल के बच्चे अभिषेक के साथ यात्रा कर रहे थे। इन सभी को दिल्ली जाना था।

Symbolic Photo of Rajdhani Express Ranchi To Delhi Stopped in Etawah due to Emergency