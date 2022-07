पत्नी की हत्या: पति ने मानसिक रोगी साबित करने का बनाया था प्लान, एक गलती से फेल हो गई प्लानिंग

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पत्नी को हथियारो से काट कर हत्या के मामले मे पति को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है। इटावा जिले के बकेवर थाना इलाके के वीरपुर गांव में ही हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में परिवार के बच्चे ही पुलिस का सुराग बने हैं। जबकि पति खुद को मानसिक रोगी बनाकर बचाने का प्रयास कर रहा था लेकिन एक गलती से फेल हो साजिश।

इटावा के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सत्यपाल सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, सावन के पहले दिन व्रत रखे अपनी पत्नी सोनी की हत्या के मामले में पति अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पति ने अपनी पत्नी सोनी की हत्या जमीन का हक मांगने के कारण कर दी थी। महिला का पति से हक मांगने को लेकर विवाद काफी दिनों से चल रहा था। महिला 12 दिन पहले ही अपने मायके से ससुराल से वापस आई थी जिसके बाद से ससुराल वाले नाराज थे। सोनी देवी की हत्या उसके पति अजीत सिंह के वीरपुर थाना बकेवर के घर मे 18 जुलाई को सुबह आठ बजे के आसपास हुई थी।

Symbolic Photo of Murder Plan by HUsband in Etawah to WIfe