ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को शर्मनाक बताया

लंदन। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने संसद में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर खेद प्रकट करते हुए इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। यह पहला मौका होगा जब किसी ब्रिटिश पीएम ने खुलकर इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए। इसकी निंदा की है। अब तक जलियावाला बाग हत्याकांड को लेकर किसी भी ब्रिटिश पीएम ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्ति नहीं की थी। इससे पहले मंगलवार को ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने कहा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर माफी मांगने से कई तरह की दूसरी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री मार्क फील्ड ने हाउस ऑफ कॉमन्स कॉम्प्लेक्स के वेस्टमिंस्टर हॉल में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आयोजित एक बहस में कहा कि इतिहास में यह एक "शर्मनाक प्रकरण" के रूप में दर्ज है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान को बार-बार अतीत में खींचने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा की बार-बार इस घटना के लिए माफी की मांग ब्रिटिश राज से संबंधित कई दूसरी समस्याओं को पैदा करेगा। बता दें कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुए इस नरसंहार में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को सौ साल पूरे होने वाले हैं।

AFP: British Prime Minister Theresa May in British Parliament today expressed regret for #JallianwalaBaghMassacre; said, "We deeply regret what happened and the suffering caused." pic.twitter.com/F5CWvDfObg