फिल्म 'जजमेंटल है क्या' पर उठा विवाद, यूरोपियन कलाकार ने लगाया थीम चुराने का आरोप

नई दिल्ली। बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में बनती हैं, जो अलग-अलग कहानी पर आधारित होती है, लेकिन कई बार फिल्म की कहानी, डायलॉग, सीन, किरदार या अन्य चीजों को लेकर विवाद पैदा हो जाता है।

कई बार कॉपीराइट के उल्लंघन का मामला सामने आ जाता है तो कई बार स्क्रिप्ट, कहानी के थीम, पोस्टर के स्टाइल आदि चोरी करने के आरोप भी बॉलीवुड पर लगे हैं। अब एक ताजा मामले ने फिर से बॉलीवुड की क्रिएटीविटी यानी रचनात्मकता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दरअसल, हाल ही रिलीज हुई फिल्म 'जजमेंटल है क्या' को लेकर विवाद पैदा हो गया है। राजकुमार राव और कंगना रनौत अभिनित इस फिल्म के एक पोस्टर को लेकर यूरोपियन कलाकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

सोमवार को फोटोग्राफर व कलाकार Flora Borsi ने फेसबुक पोस्ट लिखते हुए आरोप लगाया कि फिल्म 'जजमेंटल है क्या' के एक पोस्टर का डिजाइन उनकी एक फिल्म के पोस्टर से लिया गया है और बिना अनुमति के इसका डिजाइन किया गया है। उन्होंने फेसबुक पर दोनों पोस्टर की तस्वीर भी डाली है।

Flora Borsi ने फेसबुक पर लिखा 'कोई समानता? यह एक सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म 'जजमेंटल है क्या' का पोस्टर है। इसके लिए मुझसे कोई अनुमति नहीं ली गई। फ्रीलांस कलाकारों के काम करने वाली बड़ी कंपनियों के लिए यह शर्म की बात है।’

इतना ही नहीं Flora Borsi ने ट्वीटर पर भी ‘Judgementall Hai Kya’ के पोस्टर को शेयर किया है। उन्होंने लिखा 'ओह, हाँ.. यह तस्वीर मुझे कुछ याद दिलाती है ..ओह रुको। पूरी तरह से मेरे काम की तरह लग रहा है!

oh yeah, this image somehow reminds me of.. oh wait. looks like totally my work! 😕😕😕😕 https://t.co/6XhiK317Re