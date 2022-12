भारतवंशी लियो वराडकर दूसरी बार बने आयरलैंड के प्रधानमंत्री, मोदी ने दी बधाई

30 महीनो के अंतराल के बाद भारतीय मूल के लियो वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है।

Leo Varadkar: Leader of Indian origin, Prime Minister of Ireland for the second time