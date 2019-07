कारोबारी लक्ष्मी मित्तल के भाई फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार, हो सकती है 45 साल की जेल

साराजेवो। यूरोप से भारत के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। भारत के दिग्गज कारोबारियों में शुमार लक्ष्मी मित्तल ( Lakshmi Mittal ) के छोटे भाई प्रमोद मित्तल ( Pramod mittal ) को बोसनिया ( Bosnia ) में गिरफ्तार किया गया है। प्रमोद मित्तल को कथित फर्जीवाड़े और अपनी 'शक्तियों के दुरूपयोग' के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में प्रॉसिक्यूटर आ रही है।

कोकिंग प्लांट से जुड़ा है मामला

प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह मामला उत्तरपूर्वी शहर के लुकावाट में एक कोकिंग प्लांट से जुड़ा है, जिसे प्रमोद 2003 से संचालित कर रहे हैं। प्रॉसिक्यूटर काजिम सर्हार्तिक ने मीडिया जानकारी दी कि, 'पुलिस ने GIKIL पर्यवेक्षी बोर्ड के अध्यक्ष प्रमोद मित्तल को गिरफ्तार किया है।'बता दें कि हजारों कर्मचारियों वाले इस प्लांट को एक लोकल पब्लिक कंपनी (KHB) द्वारा सह-प्रबंधित किया जा रहा है।

Indian businessman Pramod Mittal has been detained by police at a company in northern Bosnia on suspicion of organised crime and abuse of office, a prosecutor said on Tuesday: Reuters