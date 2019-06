Malaysia Airlines flight MH17 को मार गिराने के मामले में चार पर आरोप, 2020 में होगी सुनवाई

एम्सटर्डम। मलेशियाई एयरलाइंस के विमान mh17 ( Malaysia Airlines flight MH17 ) को मार गिराने के मामले में बुधवार को दोषियों के खिलाफ आरोप की घोषणा की गई है।

जुलाई 2014 में मलेशिया ( Malaysia ) के MH17 विमान को मार गिराने को लेकर चार लोगों को आरोपी बनाया गया है, इसमें तीन रूस जबकि एक यूक्रेन के नागरिक हैं।

आरोप है कि चारों ने मिलकर पूर्वी यूक्रेन ( ukraine ) में एक मिसाइल हमले में मलेशियाई विमान को मार गिराया था। विमान में 298 यात्री सवार थे। इस हमले में सभी यात्रियों व क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी।

यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के दौरान यात्री विमान MH17 एम्सटर्डम ( Amsterdam ) से कुआलालंपुर ( Kuala Lumpur ) के लिए रवाना हुआ था, इसी दौरान उस पर मिसाइल से हमला कर दिया गया था।

Reuters: Four suspects to face charges in the Netherlands for shooting down MH17, suspects identified as three Russian and one Ukrainian national - international investigators