लंदन: मुंबई-नेवार्क एयर इंडिया फ्लाइट की सेवा बहाल, बम धमकी के बाद हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग

लंदन। एयर इंडिया की एक विमान की लंदन में इमरजेंसी लैंडिंग ( emergency landing ) कराई गई है। मुंबई-नेवार्क फ्लाइट में बम होने की धमकी ( bomb threat ) मिलने के बाद एहतिहातन यह कदम उठाया गया। इस बारे में एयरलाइन्स ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी दी। हालांकि, बाद में जांच में फ्लाइट सुरक्षित पाया गया। इस बारे में अधिक सूचना का अभी इंतजार है।

बम की धमकी: सच या अफवाह?

एयर इंडिया के AI 191 Mumbai- Newark flight को लंदन के स्टैंस्टेड एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग कराई गई। जांच के बाद यह साफ हो गया कि इस धमकी से सिर्फ अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही थी। बता दें कि इससे पहले भी एयर इंडिया के एक विमान में बम होने की धमकी मिली थी। दिल्ली से कोलाकाता जाने वाली फ्लाइट में बम री धमकी मिली थी। बाद में यह सिर्फ अफवाह साबित हुई।

#UPDATE Reuters: Air India official says bomb threat on Mumbai-Newark flight was a hoax, plane back in the air https://t.co/EFyvx5rB4x