स्विट्जरलैंड: नीरव मोदी के बैंक खाते सीज, 60 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी जब्त

ज्यूरिख। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी ( Nirav Modi ) पर शिंकजा कसता जा रहा है। भारत सरकार द्वारा दिए गए रिमांइडर के आधार पर स्विटज़रलैंड ने नीरव मोदी और उनकी बहन पूर्वी मोदी की लगभग 6 मिलियन डॉलर की सम्पति जब्त कर ली है। बता दें कि आज ही नीरव मोदी की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये लंदन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में सुनवाई भी होनी है।

जब्त होगी नीरव मोदी की सम्पति

बीते तीन दिनों में यह भारत सरकार की दूसरी बड़ी सफलता है। इसे पहले एंटीगुआ में मेहुल चोकसी की नागरिकता रद्द का फैसला किया गया। आज नीरव और बहन पूर्वी मोदी के चार बैंक खाते स्विट्जरलैंड में फ्रीज कर दिए गए हैं। साथ ही कई प्रॉपर्टीज भी ईडी के साथ अटैच कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि जब्त की गई कुल प्रॉपर्टी 6 मिलियन डॉलर की है। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के लिए यह बड़ा झटका है।

आज खत्म हो रही है नीरव मोदी की कस्टडी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी

Four Swiss bank accounts of fugitive Nirav Modi and his sister Purvi Modi have been seized. Swiss authorities have seized these accounts on request of Enforcement Directorate (file pic) pic.twitter.com/mxz5TVDtJ0