नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को स्वीडन में अपने आधिकारिक दौरे के शुरुआत की। मोदी ने किंग कार्ल 16वें गुस्ताफ से रॉयल पैलेस में मुलाकात की। मोदी मंगलवार शाम को स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टेफान लोवेन के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसके बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

