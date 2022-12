पुतिन की धमकी, रूस पर परमाणु हमले की हिम्मत करने वालों का कर देंगे सफाया

Submitted by:

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के देशों के लिए एक चेतावनी दी है- कोई भी देश जो रूस पर परमाणु हथियार गिराने की कोशिश करेगा, उसका धरती से 'सफाया' कर दिया जाएगा। पुतिन ने कहा कि रूस के उन्नत हाइपरसोनिक हथियार किसी भी देश को करारा जवाब देंगे जो परमाणु हथियारों से रूस पर हमला करने की हिम्मत करेगा।

Putin once again threatens nuclear strike amid war in Ukraine