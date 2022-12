सुपरजंबो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, आग लगने के डर से सांसत में आई 356 यात्रियों की जान

क्वांटास की सिंगापुर से लंदन जा रही एक उड़ान को शुक्रवार को अजरबैजान में इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पायलटों को अंदेशा था कि मध्य एशिया के ऊपर उड़ान भर रहे विमान के कार्गो एरिया से धुआं उठ रहा है।

Qantas A380 operating flight QF1 Singapore to London Heathrow has diverted to Baku. Heydar Aliyev International Airport, Azerbaijan. The flight was squawking 7700 (using radar transponder) which is code for aircraft in an emergency