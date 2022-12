Russia-Ukraine War जंग जीतने का नया जुगाड़: सैनिकों का दिल बहलाने मोर्चे पर जोकर और सिंगर भेजेगा रूस

Rassia Front-line Creative Brigades: रूस की यह नई बिग्रेड यूक्रेन के साथ लड़ाई में फ्रंटलाइन पर मौजूद रहेगी लेकिन उनके पास मशीनगन नही गाने-बजाने के लिए माइक्रोफोन होंगे! रूस अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए यूक्रेन में फ्रंटलाइन पर संगीतकारों, गायकों और सर्कस कलाकारों को तैनात करेगा!

Moscow will send opera singers, actors and circus performers to the front line to raise flagging morale as Russian troops.